كأس ملك إسبانيا
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0 - 3
ن م
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Carlos Alvarez 51'روبيرتو ايبانييز 60'Daniel Gomez 77'
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

سي دي فاريا v ليفانتيالنتائج والإحصائيات,