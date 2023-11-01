كأس ملك إسبانيا
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0 - 2
ن م
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Mourad Daoudi 43'Rodrigo Mendoza 82'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

سي إي يوروبا v إيلتشيالنتائج والإحصائيات,