دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 2
ن م
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S. James Ngor 75'B. Brandtman 90' + 5'
Andre Luis 50'يو هانتشاو 64'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

سينترال كوست مارينرز v شنجهاي شينهواالنتائج والإحصائيات,