كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
ن م
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Unai Nunez 73' (هدف عكسي)
Anastasios Douvikas 17', 78' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

سيساتو v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,