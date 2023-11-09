الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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Steve Rouiller 84'Chris Bedia 90' + 3' (جزاء)
Yoan Severin 12' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

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