الدوري المصري الممتاز
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1 - 1
ن م
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Ahmed Kendouci 37'
Shokry Naguib 67'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

سيراميكا كليوباترا v فاركوالنتائج والإحصائيات,