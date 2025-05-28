الدوري المصري الممتاز
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1 - 5
انتهت
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احمد بلحاج 21' (ضربة جزاء)
عبد الرحمن مجدي 15' (ضربة جزاء), 61'مروان حمدي 24'ابراهيم يوسف 83'فيستون مايلي 85'
(½ 1-2) (انتهت 1-5)

سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدزالنتائج والإحصائيات,