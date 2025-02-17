الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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Zalaka 22'A. Belhadji 29'
H. Adel 34'R. Kabou 60'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

سيراميكا كليوباترا v إنبيالنتائج والإحصائيات,

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