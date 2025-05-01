الدوري المصري الممتاز
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2 - 4
انتهت
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M. Reda 17'F. Lakay 83'
S. Simpore 69'Y. Annor 73'A. Rayan 79'A. Madbouli 90' + 3'
(½ 1-0) (انتهت 2-4)

سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهليالنتائج والإحصائيات,