الدوري المصري الممتاز
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1 - 1
ن م
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Yasser Rayan 30'
Amr Saleh 32'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

سيراميكا كليوباترا v الاتحادالنتائج والإحصائيات,