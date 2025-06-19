كأس العالم للأندية
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1 - 3
انتهت
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ألبرت روسناك 50'
بابلو باريوس 11', 55'أكسيل فيتسل 47'
(½ 0-1) (انتهت 1-3)

سياتل ساوندرز ضد أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,