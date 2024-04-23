الدوري المصري الممتاز
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4 - 0
ن م
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Amr Kalawa 33'Arthur Justice 42'Hossam Hassan 49'Junior Ajayi 82'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

سموحة v بلدية المحلةالنتائج والإحصائيات,