دوري أبطال أوروبا للسيدات
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1 - 2
انتهت
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M. Agnew 22'
M. Hamano 28'اشلي لورنس 32'
(½ 1-2) (انتهت 1-2)

سلتيك ضد تشيلسي للسيداتالنتائج والإحصائيات,