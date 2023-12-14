الدوري الأوروبي
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4 - 0
ن م
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David Doudera 15'Ivan Schranz 25'Mojmir Chytil 30', 30', 45' + 1'
(ش١ 4-0) (ن م 4-0)

سلافيا براج v سيرفيتالنتائج والإحصائيات,