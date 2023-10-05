الدوري الأوروبي
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6 - 0
ن م
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Mojmir Chytil 4', 71'Igoh Ogbu 7'Munashe Garananga 39' (هدف عكسي)Ivan Schranz 47'David Doudera 58'
(ش١ 3-0) (ن م 6-0)

سلافيا براج v إف سي شيريفالنتائج والإحصائيات,