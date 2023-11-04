كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 1
ن م
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A. Wiles 27'
O. Sully 90' + 3'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

سكاربوروف أثليتيك v فوريست جرينالنتائج والإحصائيات,