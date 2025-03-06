الدوري الأوروبي
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
A. Baluta 68'
نيكولاس تاجليافيكو 30'M. Fofana 86', 89'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

ستياوا بوخارست v ليونالنتائج والإحصائيات,