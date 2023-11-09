الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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Pedro Goncalves 14' (جزاء), 52' (جزاء)
Milan Rundic 70'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

سبورتنج لشبونة v راكوفالنتائج والإحصائيات,