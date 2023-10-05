الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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Viktor Gyoekeres 76' (جزاء)
Giorgio Scalvini 33'Matteo Ruggeri 43'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

سبورتنج لشبونة v أتالانتاالنتائج والإحصائيات,