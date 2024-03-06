الدوري الأوروبي
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1 - 1
ن م
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باولينهو 17'
جيانلوكا سكاماكا 39'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

سبورتنج لشبونة v أتالانتاالنتائج والإحصائيات,