الدوري الأوروبي
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2 - 1
انتهت
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بروما 88', 90' + 5' (ضربة جزاء)
اوشر دافيدا 30' (ضربة جزاء)
(½ 0-1) (انتهت 2-1)

سبورتنج براجا ضد Maccabi Tel Avivالنتائج والإحصائيات,