دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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بروما 84'
جيوفاني دي لورينزو 45' + 1'Sikou Niakate 88' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

سبورتنج براجا v نابوليالنتائج والإحصائيات,