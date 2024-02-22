الدوري الأوروبي
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4 - 1مجم 6 - 4
ن م
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Angelo Preciado 8'Indrit Tuci 74'لوكاس هاراسلين 80'Jan Kuchta 90' + 6'
عبد الكريم بارداكسي 16'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

سبارتا براغ v جلطة سرايالنتائج والإحصائيات,