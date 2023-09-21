الدوري الأوروبي
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3 - 2
ن م
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Ladislav Krejci 20', 25'Martin Vitik 67'
أليكساندر كوكورين 11' (جزاء)Warren Shavy 90'
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

سبارتا براغ v آريس إل.النتائج والإحصائيات,