كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 0
ن م
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S. Mara 52', 58'تشي أدامز 76'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

ساوثامبتون v واتفوردالنتائج والإحصائيات,