الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
ماتياس دي ليخت 35'ماركوس راشفورد 41'أليخاندرو جارناتشو 90' + 6'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

ساوثامبتون v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,