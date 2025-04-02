الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
بول اونواتشو 20'
M. Franca 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

ساوثامبتون v كريستال بالاسالنتائج والإحصائيات,