الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 5
ن م
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جيمس ماديسون 1', 45' + 4'هيونج مين سون 12'D. Kulusevski 14'P. Sarr 25'
(ش١ 0-5) (ن م 0-5)

ساوثامبتون v توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,