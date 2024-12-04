الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 5
ن م
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جو أريبو 11'
أكسيل ديساسي 7'كريستوفر نكونكو 17'نوني مادويكي 34'كول بالمر 76'جادون سانشو 87'
(ش١ 1-3) (ن م 1-5)

ساوثامبتون v تشيلسيالنتائج والإحصائيات,