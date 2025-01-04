الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 5
ن م
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K. Schade 6'B. Mbeumo 62', 69' (جزاء)K. Lewis-Potter 90' + 2'Y. Wissa 90' + 4'
(ش١ 0-1) (ن م 0-5)

ساوثامبتون v برينتفوردالنتائج والإحصائيات,