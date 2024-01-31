دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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Justine Kielland 20'Amalie Eikeland 90' + 1'
Sarah Mattner-Trembleau 7'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

ساندفايكين v SKN St. Poeltenالنتائج والإحصائيات,