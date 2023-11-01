كأس ملك إسبانيا
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1 - 5
ن م
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Jaume Tovar 84'
Victor Meseguer 17', 69', 71'Cesar de la Hoz 50'Alberto Quintana 78'
(ش١ 0-1) (ن م 1-5)

سانتا يولاليا v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,