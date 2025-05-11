الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
انتهت
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M. Saad 14'M. Ziko 41'
M. Mosaad 55'A. Eba 90' + 2'
(½ 2-0) (انتهت 2-2)

زد ضد مودرن سبورتالنتائج والإحصائيات,