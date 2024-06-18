الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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Shady Hussein 34'Abdelrahman El Banouby 90' + 13' (جزاء)
Amr Nasser 49', 74'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

زد v فاركوالنتائج والإحصائيات,