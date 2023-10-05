الدوري المصري الممتاز
team-logo
3 - 3
ن م
team-logo
Mostafa Ziko 13', 24'Shady Hussein 44'
Favour Akem 11'Hossam Ashraf 26'Abdo Semana 62' (جزاء)
(ش١ 3-2) (ن م 3-3)

زد v بلدية المحلةالنتائج والإحصائيات,