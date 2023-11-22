كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
ن م
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Asier Etxaburu 49'
خوسي لويس موراليس 88', 96'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1) (و إ 1-2)

زامورا v فياريالالنتائج والإحصائيات,