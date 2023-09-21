الدوري الأوروبي
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3 - 0
ن م
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Ludovic Blas 1'Adrien Truffert 31'Bertug Yildirim 55'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

رين v مكابي حيفاالنتائج والإحصائيات,