الدوري الفرنسي
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5 - 0
ن م
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A. Kalimuendo-Muinga 39' (جزاء), 61', 67' (جزاء)L. Blas 45' + 6'A. Gouiri 53'
(ش١ 2-0) (ن م 5-0)

رين v سانت إيتيانالنتائج والإحصائيات,