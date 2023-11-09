الدوري الأوروبي
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3 - 1
ن م
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Fabian Rieder 9'Ibrahim Salah 65'Ludovic Blas 70' (جزاء)
Fotis Ioannidis 34' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

رين v باناثينايكوسالنتائج والإحصائيات,