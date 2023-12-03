كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 0
ن م
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أوليفر بالمر 14'أندي كانون 45' + 2'S. Dalby 90' + 3'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

ريكسهام v يوفيلالنتائج والإحصائيات,