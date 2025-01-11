كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 3
ن م
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L. Wing 77'
L. Foster 71'Z. Flemming 100', 109'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1) (و إ 1-3)

ريدينغ v بيرنليالنتائج والإحصائيات,