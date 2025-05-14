الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
انتهت
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كيليان مبابي 68'J. Ramon 90' + 5'
مارتين فالجنت 11'
(½ 0-1) (انتهت 2-1)

ريال مدريد ضد مايوركاالنتائج والإحصائيات,