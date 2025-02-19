دوري أبطال أوروبا
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3 - 1مجم 6 - 3
ن م
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كيليان مبابي 4', 33', 61'
نيكو غونزاليس 90' + 2'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

ريال مدريد v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,

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