الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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فينيسيوس جونيور 50'
مختار دياخابي 15'هوجو دورو 90' + 5'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

ريال مدريد v فالنسياالنتائج والإحصائيات,