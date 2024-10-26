الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 4
ن م
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روبرت ليفاندوفسكي 54', 56'لامين يامال 77'رافينيا 84'
(ش١ 0-0) (ن م 0-4)

ريال مدريد v برشلونةالنتائج والإحصائيات,