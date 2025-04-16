دوري أبطال أوروبا
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1 - 2مجم 1 - 5
ن م
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فينيسيوس جونيور 67'
بوكايو ساكا 65'جابرييل مارتينيلي 90' + 3'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

ريال مدريد v آرسنالالنتائج والإحصائيات,