دوري أبطال أوروبا
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7 - 0
ن م
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S. Bruun 3'M. Mendez 16', 63'N. Feller 50'C. Weir 55'O. Hernandez 65'C. Camacho 90' + 2'
(ش١ 2-0) (ن م 7-0)

ريال مدريد للسيدات v FC Twenteالنتائج والإحصائيات,