الدوري الأوروبي
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4 - 1
ن م
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بورخا إيغليسياس 34'Aitor Ruibal 64'مارك روكا 79'Abdessamad Ezzalzouli 90' + 4'
أليكساندر كوكورين 84'
(ش١ 1-0) (ن م 4-1)

ريال بيتيس v آريس إل.النتائج والإحصائيات,