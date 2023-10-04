دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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Arbnor Muja 3'Michel Ange Balikwisha 33'
Danylo Sikan 48', 76'فاروسلاف راكيتسكي 71'
(ش١ 2-0) (ن م 2-3)

رويال أنتويرب v شاختار دونيتسكالنتائج والإحصائيات,