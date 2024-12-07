الدوري الإيطالي
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4 - 1
ن م
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A. Saelemaekers 13'جيانلوكا مانشيني 59'N. Pisilli 66'K. Kone 86'
N. Krstovic 40' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

روما v ليتشيالنتائج والإحصائيات,